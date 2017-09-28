VMWare. Звук в Windows 98

Установка VMWare Tools в составе VMWare (Player, Workstation or Server) даёт возможность запускать Windows 9X в полноэкранном режиме на HD мониторах с глубиной цвета 32 bit, а так же обеспечивает совместимость с другим физическим железом, однако не устанавливает звуковой драйвер.
Ниже расположена ссылка на zip-архив для решения этой проблемы. В архиве кроме непосредственно самого драйвера (SBPCI_WebDrvsV5_12_01.exe) расположен так же бинарник для воспроизведения midi-файлов и DirectX 9c для решения возможных проблем с ошибками NTKERN.VXD и MMDEVLDR.VXD.
Установка. 1. Распакуйте архив и поместите его содержимое в любое удобное место в среде гостевой Windows 98. 2. Установите сам драйвер (файл SBPCI_WebDrvsV5_12_01.exe). Не перезагружайте ОС после завершения установки. В процессе Windows попросит установочный диск Windows 98. В настройках виртуальной машины укажите путь к ISO образу или путь к физическому диску (не важно как, но гостевая ОС должна увидеть установочный диск Windows). 3. Поместите файл "eapci8m.bin" в C:\windows\system. 4. Установите DirectX (файл directx_9c_redist.exe). Для тех, кто забыл как это было - установка спросит путь до папки, куда следует распаковать содержимое. После чего необходимо вручную запустить установку DirectX из указанной папки. 5. Перезагрузите гостевую ОС.
После повторной загрузки звук должен работать. На скриншоте показаны настройки звука. Опции будут неактивны, если драйвер не установлен.
Драйвер гарантированно работает на Windows 98 SE, но так же должен работать и на других версиях Windows 98. Возможно будет работать и на других редакциях Windows 9X, таких как Windows 95 и Millennium.
Ошибка типа "The NTKERN.VXD and MMDEVLDR.VXD device loader(s) for this device could not load the device driver. (Code 2)". Ошибка по всей видимости вызвана тем, что при написании кода Creative Technology, Inc использовали API DirectX, или библиотеки, не включённые по умолчанию в Windows 98. В любом случае, установка DirectX устраняет эту проблему.